Hentbol: Adasokağı Hentbol Kulübü: 35 - Oğuzeli Hem Spor Kulübü: 30

Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Hentbol Kulubü, Oğuzeli Hem Spor Kulübünü 35-30 mağlup etti.

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğünün katkılarıyla dezavantajlı ailelerin çocuklarından kurulu olan Adasokağı Hentbol Kulübü art arda yaşadığı şampiyonluklarla bu yıl Ligi'ne yükseldi. Bugün de Serinevler Spor Salonunda Oğuzeli Hem Spor Kulübü ile karşılan kızlar maçtan 35-30 galip ayrıldı.

Takımının hedefinin Süper Lig olduğunu söyleyen oyuncular bunun için önlerine gelen bütün engelleri aşacaklarını kaydetti.