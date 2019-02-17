Her çalışanın bir dikili ağacı olacak

MÜSİAD Adana ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında ‘hatıra ormanı' protokolü imzalandı.

Adana'nın Kurttepe Mahallesi mevkisinde 3 hektarlık alanı 10 bin ağaçla buluşturacak protokol, MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak ve Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Kavak, “Ağaç dikmenin hem dünya hem ahiret için mükafatı vardır” dedi.

Burhan Kavak, “Sevgili peygamberimiz ‘elinizde bir fidan varsa, kıyamet kopma anı da olsa onu dikin' diyor. Bu kadar önemli bir konuda adım atıyor olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Yaklaşık 150 üyemizin 10 bin çalışanı bulunuyor. Hedefi buna göre koyduk. Seyhan Baraj Gölü kıyısında iklim ve toprağın elverdiği 10 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yapacağımız bu çalışmanın Adana'ya daha temiz hava çerçevesinde katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hepimiz daha temiz, daha yeşil, bir Adana'da yaşamayı hak ediyoruz. Çalışmamıza destek verecek kurumlara ve üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.