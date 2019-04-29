Her gün 250 yoksul kadına yemek

Adana'da 20 yıl önce kurduğu Köprü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile zengin ile fakir arasında köprü olan Bekir Fevzi Yıldırım, şimdi de açtığı restoran ile özellikle yaşlı, kimsesiz ve yoksul kadınların imdadına yetişiyor. Adana'da bu insanları tek tek tespit eden Yıldırım her gün 250 kimsesiz, yaşlı ve yoksul kadına yemek veriyor. Yemeği onların evine kadar götüren Yıldırım, haftada bir günde kebap yedirmeyi ihmal etmiyor.

Yıldırım, 20 yıldır ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirterek, "Rabbim nasip etti hayalim olan bir şeyi Adana'da eksikliğini hissettiğimiz bir aş evi konusuydu ve Büyüksaat Çorbacısını aş evine dönüştürdük. Her gün gücümüz nispetinde bazen de hayırseverlerin yardımıyla 250 kişiye yemek göndermeye çalışıyoruz. Başta hastanede kalan hasta yakınlarına diğer tarafta mülteci kardeşlerimize ayrıca evlerinde hasta olan yalnız başına yaşayan ve yemek yapması mümkün olmayan yaşlılar, dullar ya da yetimlere 3 çeşit yemek götürerek sevindirmeye çalışıyoruz. Haftanın bir günü lahmacun diğer bir gün ise kebap götürüyoruz. Çok yoksul kişi var onları görünce hüzünleniyoruz ama diyoruz ki çare hayırseverler, çare biziz" dedi.

Yıldırım'ın yardım yaptığı Kibar İtibar ise kimsenin kendisine yardım etmediğini anlatarak, "Benim kimsem yok bir Allah'ım var birde Bekir Fevzi Yıldırım var. Benim kardeşlerim, annem ve babam var ama yok çünkü param yok zengin değilim o yüzden kimse tanımıyor. Bana kimse sahip çıkmıyor bir tek Allah'ım var ama ben böyle mutluyum. Bir evlilik yaptım eşim vefat etti hiç çocuğum olmadı 35 yıl evli kaldık. İyi ki çocuğum olmadı çünkü o da benim gibi rezil olurdu" diye konuştu.

Yıldırım, sokak sokak gezerek yoksul, kimsesiz, yaşlı ve dul kadınlara yemek dağıttı.