Her şey bir gülücük için

Adana'da, Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği, "Dünyayı Renklendiriyoruz" projesini Adana Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata geçiriyor.

Hastanenin destekleriyle beraber altı ay sürecek olan projenin ilk bölümü olan Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servislerinde gerçekleştirdi. Kemoterapi gören çocukların, ruh hallerine olumlu katkı sağlamak amacıyla servisin duvarlarına çocukları mutlu edecek çizimler gerçekleştirildi. Zaman zaman çocuklarla birlikte gerçekleştirilen çizim ve boyama çalışmaları bir buçuk ay sürdü.

Proje Sorumlusu ve Çizer Neslihan Kuş, Metehan Yeltekin, Vefa Muhammed, Talia Adalı, Cananur Pihava, Melek Yıldız, Ayşe Yıldız ve Aslı Taştan'ın katkılarıyla gerçekleşen projede, ulaşılabilen tüm onkoloji servislerinin renklendirilmesi hedefleniyor.