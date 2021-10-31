Her yerde KADES bilgilendirmesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınların erkekler tarafından şiddete uğramaması için il genelinde çalışma başlattı. Polis çalışma kapsamında Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) kadınlara anlatıp programı cep telefonlarına indirmelerini sağlıyor. Polis program sayesinde bir tıkla polisin en geç 10 dakikada kadının yanında olacağını hatırlatıp, programın devreye girmesinden itibaren birçok kadının hayatını kurtardığını anlattı. Polisin bu bilgiyi vermesi üzerine telefonunda KADES programı olmayan birçok kadın programı indirip kendini artık daha güvende hissettiğini söyledi.