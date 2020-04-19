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Herkes evde kalıyor, çiftçiler alın teri döküyor

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, Tarım ve Orman Bakanlığının tarlalarda üretime devam etme kararı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, Tarım ve Orman Bakanlığının tarlalarda üretime devam etme kararı çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler limon ve portakal ağaçlarının ilaçlamasını yapıp, tarlalarını sürdü.


100 bin hektar alanda narenciye üretimi gerçekleşen Kozan'da sabah erken saatte mesaiye başlayan narenciye üreticileri ve çiftçiler, herkes evde kalırken tarla ve arazide aralıksız mesai yaptı. 160 dönüm limon ve portakal bahçesi olan Yusuf Tepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığına çiftçilere üretim izni verdiği için teşekkür ederek, "Üreticiler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Yaş gıda, sebze, meyvelerin yüzde 40'ı turunç ve sebzeden oluyor. Benim 160 dönüm arazim var. Bunun 100 dönümü limon, 60 dönümü portakal. Limon antiseptik özelliği olduğu için çok önemli bir ürün" dedi.


Çiftçiler çiçek açan portakal ve limon ağaçlarını mantar hastalığına karşı ilaçlarken, yaş sebze meyve üretimi yapan çiftçiler de tarlalarını sürdü. Kozan'da yüz bin hektar alanda narenciye üretimi gerçekleşiyor.

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