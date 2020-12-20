HES kodu olmayan belediyeye giremeyecek

Adana'da, Seyhan Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı. İş ve işlemi olan vatandaşlar, belediye binasına HES kodu ile giriş yapabilecekler.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Seyhan Belediyesinde de girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması zorunlu hale geldi.

Halk sağlığının korunmasına yönelik uygulamada belediye girişinde görevli personel vatandaştan HES kodunu talep ediyor. Personel ayrıca vatandaşın ateş ve maske kontrolünü sağlıyor. Vatandaş daha sonra kendi gibi kontrolden geçmiş ve HES kodunu beyan etmiş bireylerle belediye binası içinde daha güvenilir bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde HES kodu olmayan bireylerin belediyeye girişlerine HES kodu ibraz edene kadar izin verilmeyecek.

HES kodu nasıl alınır?

- "Hayat Eve Sığar" uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra, bu uygulama üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır.

- SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılır. Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olur.

- E-devlet sistemi üzerinden de HES kodu alınabilir.