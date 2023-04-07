Heyelan faciasında hayatını kaybeden Rahime öğretmen toprağa verildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenden Rahime Topak'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Topak'ın eşi Mehmet ve 10 yaşındaki oğlu Abdullah cenaze töreninde gözyaşına boğuldu.

Olay, dün Feke'yi Saimbeyli ilçesine bağlayan Tırtat mevkiinde meydana geldi. 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçası aracın üzerine düştü. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan 4 kadın öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerin Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin Feke ilçesinde ikamet ettiği ve her gün köye geliş gidiş yaptıkları belirtildi.

Rahime Topak'ın cenazesinde oğlu ve eşi gözyaşına boğuldu

Hayatını kaybeden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rahime Topak (37) için bugün Kozan ilçesine bağlı Yüksekören Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Tören sırasında Topak'ın öğretmen eşi Mehmet ve oğlu Abdullah Topak (10) gözyaşlarına boğuldu. Baba-oğul cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Eğitim camiası, sendika, siyasiler ve yakınlarının katıldığı törende Rahime öğretmen, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.