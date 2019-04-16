"Hezarfen Adana-Mersin Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı

Türk Patent ve Marka Kurumu, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek "Hezarfen Adana-Mersin Projesi Açılışı ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni" projede yer alacak firmaların da katılımıyla gerçekleşti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması ve orta gelir tuzağından kurtulması için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hezarfen Adana-Mersin Projemiz ile söz konusu iki ilimizdeki 30'ar işletmemize birebir danışmanlık hizmeti vereceğiz. Onlara patent, marka ve tasarımın önemini anlatacağız. Gittikçe zorlaşan rekabet ortamında fikri mülkiyeti nasıl avantaj unsuru olarak kullanacaklarını öğretmeye çalışacağız" dedi.

Projenin Türkiye'nin farklı illerinde de uygulanmasını istediklerini belirten Asan, “Şu ana kadar yaklaşık 500 firmaya danışmanlık hizmeti verildi. Türkiye'de fikri mülkiyet alanında son 10 yılda önemli gelişmeler var. Türkiye marka başvurularında son 6 yıldır Avrupa'da birinci, tasarımda ikinci sırada. Patent başvurularında dünyada 13. sırada Avrupa'da 7. sırada. Sayısal olarak bu rakamları yakaladık. Amacımız artık, bu fikri mülkiyet portföyünden nasıl daha fazla katma değer yaratabiliriz bunun arayışı içindeyiz" diye konuştu.

“Amacımız, buralarda üretilen fikirleri hayata geçecek devasa yatırımlarla buluşturmak”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi kapsamında Adana ve Mersin'de yapılacak çalışmalarla, bölgedeki firmaların patent, marka, tasarım, ticari sır, teknoloji transferi, lisanslama gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanacağını vurgulayarak, “Teknoloji trendleri ve rakiplerin takip edilmesi; yeni ürün, teknoloji ve projelerin geliştirilmesi için patent bilgisinin kullanılması konularında da eğitimler düzenlenecektir. Bugün Adana genelinde 12'si Ar-Ge, 9'u Tasarım Merkezi olmak üzere toplam 21 inovasyon merkezimizle bu alandaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, buralarda üretilen fikirleri, ilimizde önümüzdeki dönemde hayata geçecek devasa yatırımlarla buluşturmaktır. Böylelikle hem ülkemizin hem de Adana'mızın ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlamaktır. Bu vesileyle Hezarfen Adana-Mersin Projesi İşbirliği Protokolünün her iki ilimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç Türk Patent ve Marka Kurumu, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek projede sınai mülkiyet hakları alanında firmalara eğitim verildiğini belirterek, “Haziran 2019 döneminde yaklaşık 60 firmaya Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak ziyaretlerle ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecektir. Bu ziyaretlerde patent, marka, tasarım ve teknoloji trendlerinde bire bir firma özelinde bilgilendirmeler yapılacaktır” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da üretimin, istihdam, refahın ve toplumsal huzurun ana unsuru olduğunu bu konuda ekonominin atardamarı olan KOBİ'lerin her yönden gelişmesinin önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Asan, Demirtaş, Kıvanç ve Kızıltan Hezarfen Adana-Mersin Projesi alanında İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

Adana ve Mersin'de 2014-2018 yıllarında en fazla tasarım, patent, faydalı model, marka başvurusu yapan firmalara ödülleri verilirken Adana Kebabı Coğrafi İşaret Plaketi ve Mersin Kerebici'nin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi de başvuru sahiplerine takdim edildi.