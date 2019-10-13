Hibüskus çayı boyasından resim sergisi

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi'nde 23 resmin yer aldığı sergisindeki çizimleri tuval üzerine yaptığını belirten Mustafa Çapar, eserlerini Adanalılarla paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çapar, hibüskus çayından yaptığı boya hakkında ise şunları ifade etti:

“Çeşitli iklim koşullarında yetişmeye uygun olan hibiskus bitkisi gıda olarak tüketiminin yanı sıra iplik ve kumaş yapımında da kullanılmaktadır. Ülkemizde bamya çiçeği, Jamaika gülü, gülhatmi gibi farklı isimlerle bilinir. Beyaz, kırmızı ve sarı gibi farklı renklerdeki gül benzeri çiçekleri sebebiyle dekoratif olarak dikimi de yaygındır. Ama ben kırmızı olanından çizdim. Bu renk zaman içerisinde solmak suretiyle değişime uğrayarak başka renge bürünmektedir. Türkiye'de değişik illerde bu tür boyadan resimler yapılmıştır ama sanıyorum Adana'da ilk kez ben yaptım” dedi.

Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve sanatseverin katıldığı sergide Çapar, İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın eteklerindeki yanardağ incelemesi sırasında ölen Plinius Secundus'u çizdi. Çapar, “Yazar ve filozof olan Plinius, bilim tarihindeki yerini, dönemine ait bilgileri derlemek amacıyla kaleme aldığı, insanlık tarihinin ilk ansiklopedisi sayılan dev eserine borçludur. Ben de onu yanardağın patlaması sırasında not alırken zehirli gazdan öldüğünü biliyorum. Asırlar sonra cesedi bulunduğunda hiç bozulmamıştı. Kömür boyasından çizdiğim resim ile bilim ve sanat adına onu yeniden anmış oldum” dedi.

Mustafa Çapar'ın sergisi 21 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak