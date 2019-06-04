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Hiç görmediği şehit babasıyla mezarda bayramlaştı

Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın hiç görmediği 18 aylık kızı Zeynep Hüma annesiyle birlikte Ramazan Bayramında şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaştıRamazan Bayramında Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği şehit yakınları ile dolup taştı.

Fırat Kalkanı Harekatında çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 18 aylık kızı Zeynep Hüma annesiyle birlikte Ramazan Bayramında şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaştı


Ramazan Bayramında Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği şehit yakınları ile dolup taştı. Şehitlerin en küçük ziyaretçisi ise babasını hiç görmeyen 18 aylık Zeynep Hüma Kılıç oldu. Babası Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç Fırat Kalkanı Harekatında 8 Şubat 2017 tarihinde çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Kılıç şehit olduğunda eşi Hasret Kılıç 3 aylık hamile olduğu için kızını hiç göremedi.


18 aylık Zeynep Hüma annesiyle birlikte bugün babasını kabri başında ziyaret etti. Babasının mezarındaki fotoğrafını gösterip "baba" diyen minik Zeynep herkesi duygulandırdı.


Anne Hasret Kılıç ise mezar başında bir süre oturup dua etti. Kılıç, eşi şehit olduğunda kızına hamile olduğunu eşinin onu hiç göremediğini söyledi. Küçük kız her şeyden habersiz bayramını şehitlikte geçirerek oyun oynadı.

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