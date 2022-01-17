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Hidayetoğlu Konağı yıkılma tehlikesinde

Çukurova’dan Sesler Grubunun yöneticisi İsmail Görkem, eski adı Nacarlı olan Tepebağ Mahallesindeki Hidayetoğlu Konağı’nın yıkılmak üzere olduğunu belirterek, tarihi konağa sahip çıkılmasını istedi.

Çukurova'dan Sesler Grubunun yöneticisi İsmail Görkem, eski adı Nacarlı olan Tepebağ Mahallesindeki Hidayetoğlu Konağı'nın yıkılmak üzere olduğunu belirterek, tarihi konağa sahip çıkılmasını istedi.


Görkem, yitip giden eski Adana evlerinden Tahtalı Cami bitişiğindeki üç katlı Hidayetoğlu Konağının yıkılmakla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Bitişiğindeki bina göçüyor, her gün bir parçası düşüyor, el atılmazsa bu güzelim yapıda yok olacak, tıpkı diğer yüzlercesi gibi. Geriye peynir kalıbı gibi, zevksiz beton yığınları kalacak, yazık" dedi.


Tepebağ Mahallesi sakinlerinden Ahmet Niyazi Sertkalaycı da, "Hidayetoğlu Konağı yıkıldı yıkılacak. Bizim bulunduğumuz sokakta duvar ikiye ayrılmış durumda. İnşallah bir kazaya sebebiyet vermez" diye konuştu.

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