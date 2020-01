Hileli gıda ihracata darbe vuruyor

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların Türkiye'nin dış pazarlardaki imajını zedelediğini ve ihracata büyük darbe vurduğunu belirtip, “Cezalar caydırıcı olmadığı için, taklit ve tağşiş yapan firma sayısı her geçen gün artıyor. Gıda ihracatçıları olarak hileli gıda üretimini alışkanlık haline getirenlerin ticaretten men edilmesi ve hapisle cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14 Ocak'ta açıkladığı listede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolata üretimi yapan 229 firmaya ait 386 ürününün hileli olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Başkan Ali Can Yamanyılmaz, 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan firma sayısının bin 443, hileli ürün sayısının ise 3 bin 202'e çıktığına dikkat çekti. Gıda ürünlerinin içinde insan sağlığını tehdit eden kanserojen maddelerden, domuz eti gibi karışımlara varıncaya kadar değişik katkı maddelerinin çıktığını, gözünü para hırsı bürümüş kişilerin, haksız kazanç sağlama uğruna halk sağlığını ve dini inançlarını hiçe saydığının altını çizen Başkan Yamanyılmaz, taklit ve tağşiş yapan firmalara verilen idari ve adli para cezalarının caydırıcı olmadığını vurguladı.

‘Kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünü' imajına zarar veriyor

Yamanyılmaz, “Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütüyor. Ancak verilen cezalar caydırıcılıktan uzak olduğu için her denetimde taklit ve tağşiş yapan firma sayısı artıyor. Bu durum, uzun yıllardır bin bir emekle yurt dışı pazarlarda oluşturduğumuz ‘kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünü' imajına ağır darbe vuruyor” diye konuştu.

Meslek örgütlerinden dışlanmalı

Bu konuda caydırıcı tedbirlerin ivedilikle alınmasını isteyen Yamanyılmaz, hileli gıda sattığı kesinleşen firmaların bağlı oldukları oda, borsa, birlik gibi kurumlardan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Yamanyılmaz, “Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse Ticaret Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılmasının önüne geçmek için büyük çaba gösteriyor. Bu konuda yürütülen gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bakanlıklarımızın destekleriyle oda, borsa ve birliklerin de, bu tür firmaları dışlayıcı tavrını en sert şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Hükümetimizin caydırıcı cezalarını devreye almasını, hileli gıda üretimini alışkanlık haline getirenleri ticaretten men edilmesini ve hapisle cezalandırılmasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili caydırıcı cezaları kapsayan düzenlemelerin öncelikle değerlendirilip, yasalaşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.