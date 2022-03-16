Hırsız olduğu öne sürülen şahıs inşaattan düştü

Adana'da bir inşattan kablo çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri, bekçinin fark etmesi üzerine 6. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan inşaat bekçisi iki kişinin hırsızlık yaptığını öne sürerek şahısları kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken 6. kattan düşerek yaralandı. Diğeri ise bekçi tarafından yakalandı. Bekçi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan yaralının isminin Berkan Y. diğer zanlının ise Ömer E. olduğu öğrenildi. Ayrıca, zanlıların inşaattan kablo çaldığı iddia edildi.