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Hırsızlar marketin camını kırdığı sırada polise suçüstü yakalandı

Adana’da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.

Adana'da bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi suçüstü polislere yakalandı.



Olay, Yüreğir İlçesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen iki kişi cadde üzerinde bulunan marketin camını kırarak içeri girmek istedi. Bölgede devriye atan polis ekipleri ise şahısları fark etti. Polisleri gören iki kişi koşarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıslar Yüreğir Devriye Ekiplerince yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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