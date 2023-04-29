Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde gece geç saatlerde hırsızlar iki iş yerine girdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ve kayıt cihazını da çalan hırsızlar, girmeye çalıştıkları üçüncü iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızların girdikleri diğer iş yerinden sadaka kutusu çaldıkları öğrenildi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.