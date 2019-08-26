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Hırsızlıktan 14 yıl 5 ay hapis cezası aldı

Adana’da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Adana'da 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirip 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 8 ayrı hırsızlık olayına karışarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü Ramazan E.'nin (33) merkez Seyhan ilçesi, Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında kaçmak isteyen hükümlü, polis tarafından yakalandı.


Hükümlünün 8 ayrı hırsızlık olayında binlerce lira çaldığı öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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