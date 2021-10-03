Hız'dan "Hikayeler"

Nevzat Hız, "Hikayeler" adlı sergisini açtı.

Adana Diş Hekimleri Odası ev sahipliğinde Asım Savaş Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sergide yayınlamış 9 adet kitabı bulunan Diş Hekimi M. Nevzat Hız'ın 36 eseri yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçilmesi ile sosyal etkinliklere başladıklarını belirterek, "Fotoğraf Sergisine bir göz attım. Bizleri motive eden, sakinleştiren, baktığımızda bizleri dinlendiren, ilham veren, içeriği açısından etkileyen fotoğrafları için meslektaşıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf sanatçısı M. Nevzat Hız, yaptığı konuşmada, "Bazı fotoğraflarım gerçek yaşamdan kesitleri sunarken bazılarında sosyal adaletsizliği vurgulamakta, bazıları da önünden geçenin fark etmediği güzel detayları yakalamaktayım. ‘Hikayeler' adını verdiğim bu sergim özellikle Adana'dan ve Anadolu'nun; Konya Ereğli ile Seydişehir, Mersin Gülnar, Bilecik Bozöyük, Van Depremzedeleri, Niğde Demirkazık ve Maraş'ın iyi insanlarının ‘o an'larını içermektedir. Bazı fotoğraflar vardır ki tartışmaya yer bırakmaz. Bazen en güçlü delil bazen en güçlü tanıktır. Kısaca fotoğraf güçtür. Bazen baktığınız fotoğraf ruhunuza dokunur gerçek manada etkilenirsiniz. Fotoğraf asla yalan söylemez. Çektiğim her fotoğrafın bir duygu taşıdığına inanıyorum. Ben fotoğraflarıma bakılmasını değil, incelenmesini arzu ediyorum. Sizlerden gelecek eleştiriler bir sonraki çalışmalarıma ışık tutacaktır" diye konuştu.

Sergi 9 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak.