Hollanda'ya Sera OSB için yatırım çağrısı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Adana Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret ederek kentin yatırım imkanları hakkında Başkan Atila Menevşe'den bilgi aldı.

Büyükelçi Marjanne de Kwaasteniet, ATO'yu ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından konuk edildi. Başkan Menevşe, konuk Büyükelçiye kentin demografik yapısı, ulaşım ve lojistik imkânları, sanayi ve ticaret hacmi ile yatırım olanakları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO'nun 30 bini aşkın üyesi ve 46 farklı meslek komitesi bulunduğu bilgisi verdikten sonra, Çukurova'nın dünyanın en büyük üçüncü ovası olduğu, çok verimli topraklara sahip olduğunu, bu sebeple özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi konusunda ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğunu vurguladı. Başkan Menevşe, Adana'nın coğrafi konumu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve yakın bir zamanda hizmete girecek olan Uluslararası Çukurova Havalimanı ile Ortadoğu ve Avrupa arasında tam bir köprü görevi üstleneceğini ifade etti.

Menevşe, bunun yanı sıra yıllar içinde sanayi yatırımlarının da arttığını ve şu anda Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer aldığı bilgisini verdi.

Topraksız tarıma yatırım çağrısı

Tarım ve sanayi alanında Adana'da büyük imkanlar bulunduğunun altını çizen Başkan Menevşe, kentte ihtisas OSB'lerin kurulduğundan da bahsetti. ATO'nun projelerinden biri olan ve Türkiye'de ilk defa hayata geçirilmeye hazırlanan “topraksız-modern tarım” yapılacak olan Tarım (Sera) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yakın bir zamanda yatırıma açılacağını dile getirdi. Topraksız tarımda rekabetçi ülkelerden olan Hollanda'nın, bu alanda Adana'ya yatırım yapabileceği bilgisini veren Menevşe, “Adana'nın deniz kıyısında bulunan Karataş ilçesine 3 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulan Sera OSB'nin tüm yasal prosedürleri tamamlandı. Yatırımcılar avans ödemelerini yaparak yer tahsisi talebinde bulundu. Bir engelle karşılaşmazsak 4-5 ay gibi kısa bir süre içerisinde burada modern tarım yatırımlarına başlanacak” dedi.

Hollanda'nın hali hazırda topraksız tarımda ileri bir teknolojiye sahip olduğunu bildiklerini ifade eden Menevşe, tarım konusunda Türkiye'nin en çok bilgi sahibi kentlerinden olan Adana'da ilk defa hayata geçecek olan Sera İhtisas OSB'nin, geleneksel bilgiyi, modern teknoloji ile buluşturarak tarım sektörüne yeni bir soluk getireceğini, oluşacak kümelenme sayesinde ihracatta önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Menevşe, Tarım (Sera) İhtisas OSB'de domatesi salatalık, biber, çilek ve fidecilik gibi ürünlerin modern iklimlendirilmiş seralarında üretileceğini belirtti.

"Hollanda ile ticaret hacmimizi arttırmalıyız"

Menevşe, Adana'nın pamuk ile başlayan ticaret geçmişinin zaman içerisinde çeşitlendiğini, kentin; tekstil, kimya, gıda, makine, mobilya, ayakkabıcılık sanayiinde geliştiğini, katma değerli ürünler üretildiğini kaydetti. Türkiye- Hollanda arasında 12-15 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu Adana'nın ise burada 150 milyon dolarlık bir paya sahip olduğunu açıklayan Menevşe, bu payın mutlaka artması gerektiğini ifade etti.

Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise sıfır atıklı üretime önem verdiklerini, Adana'da üretim yapan çeşitli firmalarla temaslarda bulunacaklarını, yatırım imkanlarını değerlendireceklerini söyledi. Büyükelçi, geri dönüştürülmüş kot kumaşı yatırımlarına sıcak baktıklarını belirtti.

Verdiği detaylı bilgilerden dolayı Başkan Menevşe'ye teşekkür eden Büyükelçi Kwaasteniet, Adana'ya yaptıkları ilk ziyaret olduğunu, kentin birçok sektörde yatırım imkânı sunmasının büyük bir avantaj sağladığını kaydetti.

Ziyaret sonunda Başkan Menevşe, Büyükelçiye ATO'yu ziyareti anısında el yapımı bir rölyef hediye etti.