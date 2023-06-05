Hopka Dağı ekoturizme kazandırılıyor

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan 1600 rakımlı Hopka Dağı'nın doğası Adana Orman Bölge müdürlüğü girişimleri ile ekoturizme kazandırılacağı bildirildi.

Ekoturizm Eylem Planı çerçevesinde, Feke Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Hopka Dağı Ekoturizm Parkuru tespit çalışmalarına başlandı. 1600 rakımlı olan Hopka Dağı doğal kaya yapısı ile peri bacalarını andıran yapısı, endemik bitki çeşitliliği ve yamaç paraşütü ile doğa ve spor tutkunlarının gözdesi olması hedeflenirken kamp alanı ile bölge ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Çalışmalara katılan Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Yalçın Serikler ve Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Yılmaz, Ekoturizm Eylem Planı ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde, yöre halkının ekonomik gelirine de katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.