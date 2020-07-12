Horoz dövüştürülen dernek kapatıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde horoz dövüşü yoluyla kumar oynatıldığı belirlenen Ceyhan Asil Kümes Hayvanları Derneği ve lokali süresiz kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükmangıt Mahallesi'nde bir mekanda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis tarafından yapılan çalışmada, Ceyhan Asil Kümes Hayvanları Derneğine ait binada dövüş için ortam oluşturulduğu ve düzenek kurulduğu, dernek bahçesinde bazı şahısların yanında horoz getirdikleri belirlendi.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği ve izinsiz dernek bölümü açıldığı için Dernekler Kanununa göre Ceyhan Kaymakamlığının kararı ile dernek ve lokali aynı saatlerde süresiz kapatılarak mühürlendi. Horoz dövüşü yoluyla kumar oynattıkları için dernek yöneticilerine Kaymakamlıkça bin 586 TL idari para cezası uygulandı.

Dernek bahçesinde sosyal mesafeye uymayarak topluca bulundukları için Hıfzıssıhha Kanununa göre de dernek yöneticileri ve orada bulunan 6 kişiye 900'er TL idari para cezası uygulandı.