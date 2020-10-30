Hortuma aracında yakalanan kadın dehşet anlarını anlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını sırasında çıkan hortumun arasında aracıyla kalan Selma Yılmaz yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yılmaz, "Aracımız hortumun şiddetiyle hızla yukarı yükseldi ve ardından aynı hızla yere çakıldı. O esnada belimde çok şiddetli ağrı duydum" dedi.

4 gün önce genel müdürlüğünü yaptığı fabrikanın önünde aniden çıkan hortuma aracında yakalanan Selma Yılmaz'ın omurgasında kırık oluştu. Olaydan sonra Adana'ya sevk edilen

Selma Yılmaz, bugün ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu.

Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Erman, ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Bel omurlarına 6 tane vida takıldı

Prof. Dr. Tahsin Erman, ameliyat ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız şiddetli bel ağrısı yakınması ile geldi. Araç içinde iken aracın yukarı doğru fırlayıp tekrar aşağı doğru düşmesi sonucu omurga üzerine aşırı yük binmesine bağlı olarak belkemiğinin dördüncüsünde omurga kırığı mevcuttu. Omurganın hem ön tarafı hem de orta kısmı yaralanmıştı. Hastamızı çarşamba günü akşam ameliyata aldık. Ameliyat esnasında bel omurlarına toplam 6 tane halk arasında platin diye isimlendirilen vidalardan takılarak hastanın vücut ağırlığı omurgaya bindiği zaman yükü taşıması sağlandı. Hastanın nörolojik muayenesi tamamen normal. Hastamız korse desteği ile hareket edebiliyor. Bugün taburcu oldu."

"Neye uğradığımızı şaşırdık"

Orman yangını sırasında çıkan hortuma aracında yakalanan Selma Yılmaz o anları şöyle anlattı:

“27 Ekim Salı günü alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikayı tahliye ediyorduk. Bir anda çıkan hortumla neye uğradığımızı şaşırdık. Hortum esnasında araçta şoförümle birlikteydik. Aracımız hortumun şiddetiyle hızla yukarı yükseldi ve ardından aynı hızla yere çakıldı. O esnada belimde çok şiddetli ağrı duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Ağrının şiddetiyle İskenderun'da bir hastaneye kaldırıldım, ilk müdahalem yapıldı. Belimde kırık olduğu tespit edildi. Ardından Acıbadem Adana Hastanesi'ne sevk edildim. Aynı gün, 28 Ekim Çarşamba günü, ameliyat edildim ve şu an sağlık durumum çok iyi. Yürümeye başladım. Bu süreçte arayıp soran herkese, doktoruma hastane personeline teşekkür ederim.”