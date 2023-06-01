Hububat öğütme makinesine kapılan işçiyi, ekipler kurtardı

Adana'da hububat öğütme makinesine ayağı kapılan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, depoya giren bir işçi ayağını hububat öğütme makinesine kaptırdı. İşçinin bağırmasıyla birlikte depoya giren arkadaşları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda işçinin ayağı sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.