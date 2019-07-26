Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya Şampiyonasında düdük çalacak

Bulgaristan Sofya'da 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yıldız Serbest, Greko-Romen ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Adanalı güreş hakemi Hüseyin Başcı Türkiye'yi temsil edecek.

Başcı, yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası gibi bir organizasyonda görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "Türkiye'den Samsun bölgesinden Harun Erkan ve Ankara bölgesinden İsmail Mastı ile ben görev alacağım" dedi.