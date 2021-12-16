Hüseyin Dalgıç: “Adanaspor'u kutluyorum”

Lig'in 17.haftasında deplasmanda Adanaspor'a 1-0 kaybeden İstanbulspor'un Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golde 1-0 maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.

İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor'un Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Adanaspor'la ligde sıralamayı belirleyecek bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Ancak 1-0 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı fakat bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golde 1-0 maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.