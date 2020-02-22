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Hüseyin Eroğlu: "Çok fırsat verdik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç bir anda 3-0 oldu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç bir anda 3-0 oldu. İlk yarı rakibin iyi, bizim de kötü oyunumuz vardı. Çok fırsat verdik" dedi.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maça aslında ilk dakikalarda iyi başladık. Rakibin baskı direncini kırma anlamında iyi paslar yaptık. Ancak bir türlü bunu üçüncü bölgede hayata geçiremedik. Pozisyon bile olmadan bitti. Bir pozisyonda ben faul diye gördüm ama sonrasında yediğimiz goller oldu. Maç bir anda 3-0 oldu. İlk yarı rakibin iyi, bizim de kötü oyunumuz vardı. Çok fırsat verdik. 3-0 geride olmak bizim için dezavantajdı. İkinci yarı da topa sahip olmayı başardık. 3-2 yaptık. 3-3'e getirebilirdik ama olmadı. İkinci yarıdaki reaksiyon bizim için önemli. Adana Demirspor kadro kalitesi anlamında yetenekli oyunculardan kurulu. Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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