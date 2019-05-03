Hüseyin Eroğlu: “Play-off'ta olmak istiyoruz”

Son iki maçı da kazanıp Play-off'ta olmak istiyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor'la deplasmanda karşılaşan Altınordu, maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçtan önce kolay gibi görülen ancak zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, “Altay derbisinde galibiyetle başlayan ve üç haftadır kazanan bir takımdık ve bu çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Maça da çok iyi başladık. Maçın 2. dakikasında gol bulduk, sonrasında güzel bir organizasyonla penaltı kazandık. Ancak sonrasında ön bölgede kaybettiğimiz toplar, rakibe avantaj sağladı. Rakibin etkili oyuncuları savunmanın arkasında bulduğu pozisyonlarla gol buldular. Oyun golden sonra biraz geri döndü. İster istemez temponun ve top kayıplarının arttığı bir maç oldu” dedi.

İkinci yarı yaptıkları yerinde değişiklikleri maçı kazanmak için yaptıklarını belirten Eroğlu, “Değişikliklerle risk de aldık ancak özellikle ceza sahasına final paslarını ve son vuruşları yapamadık. Risk aldığımız için rakip de iyi gelmeye başladı. Son dakikada kazandık ama bu 3 puan bizim çok çok değerliydi. Adanaspor ligi bitirmiş bir takım olabilir ama çok rahat pas yaptılar. 5 yıl önce yakaladığımız 50 puanlık durumu tekrar bulduk. Genç bir takımız ve bu maçlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Son iki maçı da kazanıp Play-off'ta olmak istiyoruz” diye konuştu.