Hüseyin Eroğlu: "Toparlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Karşımızda çok iyi mücadele eden ve bizi oynatmayan bir takım vardı. Bize yakışmayan bir futbolla 3-0 kaybettik. Oyuncularım seviyesinin altında bir performans sergiledi. Hedefe giderken böyle mağlubiyetler olabilir. Toparlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Altınordu, 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, beklemedikleri bir sonuçla kaybettiklerini belirterek, "Atmosferin etkili olması, rakip takımın da iyi hazırlanması karşısında istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maça iyi başlayamadık. Belki bir dakikadan sonra rakibin de dengesi bozuldu ama ondan sonraki dakikalarda yediğimiz 2 gol, rakibin direncini daha da artırdı. Yaptığımız pas hataları oyunumuzu rakibin üzerimize gelmesine neden oldu. Bir türlü istediğimiz performansı ortaya koyamadık" dedi.

Karşılaşmanın 2. yarısında skoru çevirmek için çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Rakibin alanları daraltıp, üzerimize geleceğini düşünüyorduk. Ama bir türlü bu dengeyi bozamadık. Karşımızda çok iyi mücadele eden ve bizi oynatmayan bir takım vardı. Bize yakışmayan bir futbolla 3-0 kaybettik. Oyuncularım seviyesinin altında bir performans gösterdi. Hedefe giderken bu tip mağlubiyetler olacak. Toparlanıp ayağa kalkmamız gerekiyor" diye konuştu.