İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hüseyin Sözlü'nün seçim afişleri toplandı

Adana’da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni’nin afişleri toplandı.

Adana'da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni'nin afişleri toplandı.


31 Mart Yerel Seçimleri maratonunda adayları tanıtmak için asılan seçim afişleri seçimden 1 gün önce toplatıldı. Atatürk Caddesi'nden Sular'a kadar uzanan yol boyunca asılan Cumhur İttfika'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin afişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından bugün toplandı. Cadde üzerinde belli noktalarda üst üste yığılan afişler, belediye çalışanları ve zabıta ekipleri tarafından araçlara yüklenip kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.