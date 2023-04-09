Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar

Adana'da gece vakti iki kişi, husumetlisi oldukları şahsın evinin önüne gelip havaya iki el ateş ettikten sonra, eve el yapımı patlayıcı atıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Cumali K.'nin evinin önüne gelen iki kişi önce pompalı tüfekle havaya iki el ateş etti. Daha sonra içine çivi ve cam parçası koydukları el yapımı patlayıcı eve atıp kaçtı. Bunun üzerine uyanan K. ailesi, hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, evin etrafını güvenlik şeridiyle çevirip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri atılan patlayıcının parçalarını alarak inceleme başlattı. Cumali K.'nin bir süredir husumetli olduğu şahıslar olduğu, saldırıyı bu şahısların yaptığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis, her yerde zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Patlayıcı atıldıktan sonra Cumali K.'nin yakınları da eve gelince kısa süreli gerginlikler yaşandı. Polis, önlem alarak gerginliğin daha da büyümesinin önüne geçti.