İbad Hüseynli Parkı açıldı

Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseynli adına Çukurova Belediyesi'nce yapılan park törenle açıldı.

Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının önemli kahramanı, Karabağ savaşının efsane ismi İbad Hüseynli'nin adı artık Çukurova'da ölümsüzleşti. İbad Hüseynli adına Çukurova Belediyesi tarafından yapılan içinde heykelin de bulunduğu park için açılış ütöreni düzelendi.

Saygı duruşu ve Azerbaycan ile Türk Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 18 Ekim 1991'de kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazandığını belirterek, “Bugün ayrıca kardeşim İbad Hüseynli'nin doğum günü. Böyle anlamlı bir günde böyle anlamlı bir tesisin açılışını yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Kalbinin ve yüreğinin her zaman can Azerbaycan ile attığını ifade eden Başkan Çetin, “Azerbaycan'ın bağımsızlık günü için ne yapabiliriz diye uzun süredir düşünüyorduk. Değerli arkadaşlarımın önerisi ile park yapmaya karar verdik. Yaşarken kahramanların kıymetini bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Bizim için çok duygusal bir gün. İbad Hüseynli'nin adı birçok yerde yaşıyor. Artık Çukurova'da da yaşayacak. Herkese çok teşekkür ediyorum ama özellikle Dede Korkut Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bana Adalet Kılıcı madalyası verdiler. Dünyada 16 kişiye verilmiş. Bana da verdiler. 17'inci kişi oldum. En güzel yerde taşıyacağım. Hukukçu olunca Adaletin Kılıcı madalyası verilmesi daha da anlamlı oluyor.”

Azerbaycan milli kahramanı İbad Hüseynli de yaptığı konuşmada Karabağ savaşında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe değindi, adının verildiği park için Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karabağ kahramanlarından emekli albay Akif Kasımov, Dünya Avşarlar Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek İbad Hüseynli Parkı ve heykel açılışı gerçekleştirildi.

Törene CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Erdoğan Toprak, eski bakanlardan Mehmet Sağlam, Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve çok sayıda yurttaş katıldı.