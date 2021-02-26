İHA muhabiri Umutcan İşledici 'En İyi Görüntü' dalında ödülünü aldı

Adana'da bu yıl 2.'si düzenlenen Durgunsu Kano Yarışları için düzenlenen yarışmada İHA muhabiri Umutcan İşledici, 'En İyi Görüntü' dalında ödül aldı.

Durgunsu Kano Yarışları'nın gerek tanıtımı ve gerekse topluma duyurulması noktasında, 'En İyi Haber', 'En İyi Fotoğraf', 'En İyi Sayfa Düzeni' ve 'En İyi Görüntü' dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TSYD Adana Şube Asbaşkanı Hasan Hüseyin Türk ve Bora Erdem, Yönetim Kurulu üyesi İrfan İşisağ ve Ergun Kara ile Sarıçam Belediyesi Spor Daire Müdürü Kadir Gül'ün yer aldığı jüri, gerçekleşen toplantı sonrası 20 eser arasından 10 esere ödül verilmesini kararlaştırdı.

Ödül töreninde konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutlayarak, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi.

Haber dalında Basri Baş, Hüseyin Sungur, Hüseyin Azar, fotoğrafta Serhat Şanlı, Eren Bozkurt, sayfa düzeninde Emre Ekici, Kadir Adıyaman, Ahmet Kırmızıdal, görüntüde Yasin Özcan ve İHA muhabiri Umutcan İşledici'ye ödülü protokol tarafından verildi.