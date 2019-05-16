İhlas Pazarlama Çukurova Bölgeler Zirvesi Adana'da yapıldı

İhlas Pazarlama'nın Çukurova Bölgeler Zirvesi, Adana Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Adana Baro Tesislerinde düzenlenen iftar programına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan korkusuz, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Türkiye Gazetesi Dagitim Direktörü Yusuf Guler, Mağazalar Direktörü Halil Caglar, İhlas pazarlama Mersin Müdürü Bulent Saymali, Osmaniye Müdürü Ahmet Aslan, Hatay Müdürü Yasar Küçük, Kahramanmaraş Müdürü Ahmet Dalkıran, Malatya Müdürü Celal Koyuncu, Elazığ Müdürü Veysel Beyazgul, Van Müdürü Hasim Talayhan, Antalya Müdürü Nihat Karataş'ın yanısıra İhlas Vakfi Adana Yurt Müdürü Mustafa Kukak, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak ve birim müdürleri katıldı.

İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri'nin ev sahipliğini yaptığı geleneksel iftar programına, İhlas holdingin değişik birimlerinden çok sayıda çalışanın yanısıra İhlas'a muhabbet duyan gönül dostları da katıldı. Sıcak bir ortamda geçen program, yapılan dualarla bereketlendi. İftar programının ardından Genel Müdür Orhan Korkusuz, bölge temsilcileri ve birim yöneticileri ile biraraya gelerek hizmetler, pazarlama faaliyetleri ve gazete abonelikleri konusunda istişare etti.