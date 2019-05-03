İhlas Vakfı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nda mezuniyet coşkusu

İhlas Vakfı'na bağlı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu, düzenlediği geleneksel mezuniyet töreninde İhlas çalışanları ile yurtta barınan öğrencileri biraraya getirdi.

İhlas'a bağlı Adana'daki birim müdürlerinin de katıldığı mezuniyet töreni, sıcak ve duygusal bir atmosferde gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Yurt Müdürü Mustafa Kulak, öğrencilerin yurtta kaldıkları süre içinde edindikleri doğru bilgileri hayatlarının her alanında, hayata geçirmeleri halinde hem dünya hem ahiret saadetine kavuşacaklarını söyledi. Mezun olan öğrencilerin gittikleri yerde kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini, bütün İhlas çalışanlarının kendilerinin kardeşi, arkadaşı olduğunu hatırlatan Kulak, vakfın kurucusu merhum Enver Ören'in 'Eğitim insanların beynine bilgi koymak değil, kalbine dokunmaktır' sözünü hatırlatarak, "Bizler de gösterilen bu hedef doğrultusunda hizmet etme gayretindeyiz. Hayatınızın bundan sonraki döneminde dürüst, ahlaklı, kendini bilen, değerlerimize inanan meslek sahibi bireyler olarak ailemiz için, milletimiz için çok güzel hizmetler yapacağınıza inanıyorum" dedi.

Gecede İhlas Holding'in kurucusu Merhum Enver Ören'in sohbetinden bir kesit dinlendi, mezunlarla yapılan söyleşiler ekrana geldi, öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra mezun olan öğrencilere dini ve tarihi içerikte Hakikat Yayınevi ürünü kıymetli kitaplardan oluşan birer set hediye edildi.

Çukurova Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çağ Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 60 öğrencinin barındığı İhlas Vakfı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu Adana'da 17 yıldır faaliyet gösteriyor.