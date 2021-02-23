İhtiyacı olduğu için kapkaç yapmış

Adana'da evine giden bir kadının içinde 180 lira para ve telefonu olan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 17 Şubat günü 77021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Gülser Tarakçı evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi içinde 180 lira para ve cep telefonunun olduğu çantayı alıp kaçtı. Bunun üzerine kadın çığlık atıp yardım istedi. Kadının çığlığını duyan vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlının isminin Burak Bozdoğan (28) olduğu tespit edildi. Zanlı bir süre sonra Huzurevleri Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete getirilen zanlı ihtiyacı olduğu için kapkaç yaptığını, sokaklarda yaşadığını öne sürdü.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.