İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adana’da çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri, bir evin çatısından uzattığı kalaslar yardımıyla kurtardı.

Adana'da çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri, bir evin çatısından uzattığı kalaslar yardımıyla kurtardı.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tepebağ Mahalle Muhtarlığı'nın arkasında bulunan ağaca çıkan kedi, mahsur kaldı. İki gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir evin çatısından ağaca birleştirdikleri kalası uzattı. İtfaiye ekipleri kediyi çağırarak, mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.