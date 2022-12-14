İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki kardeşin hayatını kaybettiği anlar anbean görüntülendi

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada iki kardeşin öldürülme anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada iki kardeşin öldürülme anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi, Atatürk İlköğretim Okulu yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 01 D 1838 plakalı otomobildeki Emrah Kara ve kardeşi Vahit Kara, içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada Vahit ve Emrah Kara olay yerinde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Olaydan sonra kaçan Ferdi B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.