İki tefeci tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri, şebekenin Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde 105 kişiye faizle para verip, 28 milyon lira haksız kazanç sağladığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 şüphelinin yakalanması için 2 Temmuz günü şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 milyon 350 bin lira değerinde 76 senet ve 3 çek, borçlu tarafından imzalanmış 4 boş senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 101 mermi, 1 elektroşok cihazı, farklı kişilere ait 6 bankamatik ve kredi kartı, alacak notlarının bulunduğu 13 defter ele geçirildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerden Osman K., kardeşleri Adnan K. ve Erdal K. ile Osman B., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ve Müslüm K.'nin, esnaflık yaptıkları mahalledeki kişileri ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara yüzde 150 oranında faiz karşılığı borç para verdikleri saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Erdal K. ile Mehmet K. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.