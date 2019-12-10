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İki torbacının evinden 104 bin lira para çıktı

Adana’da düzenlenen torbacı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Kozan, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda iki torbacının evinden toplam 104 bin lira para ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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