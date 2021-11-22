İki yıldır kapalı olan anasınıfı yeniden açıldı

Adana'nın Kozan İlçesinde yeterli öğrenci sayısına ulaşamadığı için iki yıl önce kapanan Hacıbeyli Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun ana sınıfı hayırsever iş adamı Abdullah Durur, eşi eğitimci Güldane Özcan Durur ve girişimci kadınların desteği ile yeniden eğitim öğretime "merhaba" dedi.

İki yıl önce yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan anasınıfı öğrenci sayısındaki yetersizlik nedeniyle kapatılmıştı. Hayırsever iş adamı Abdullah Durur ve eşi öğretmen Güldane Özcan Durur'un da maddi destekleriyle bir araya gelen emekli öğretmen Emine Özcan, Mahalle Muhtarı Memiş Coşkun, okul müdürü Veli İmir ve veliler anasınıfı için yeterli sayıyı tamamlayıp anasınıfı için gerekli olan ihtiyaçları tamamlayarak okulun ana sınıfının yeniden açılmasını sağladılar.

Açılış öncesi konuşan Okul Müdürü Veli İmir, “Okulumuzda daha önce anasınıfı yoktu. Sayı yetersizliğinden dolayı ana sınıfımız kapanmıştı. Şimdi ise 2016 ve 2017 doğumlu çocuklarımızı yeniden kayıt ederek ana sınıfımızı yeniden açıyoruz. Hayırsever iş adamlarımız, girişimci kadın velilerimiz ve muhtarımızın da destekleriyle yeniden anasınıfında öğrencilerimizi ağırlayacağız. Bu arada çocuklardaki heyecanı görünce bende heyecanlandım” dedi.

Hacıbeyli Atatürk İlkokulu Anasınıfında 12 öğrenci bulunuyor.