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İlçe belediyeleri güçlerini birleştirdi

Yüreğir Belediyesi, Karataş, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Karaisalı ve Pozantı belediyeleri ile ‘işbirliği protokolü’ imzaladı.

Yüreğir Belediyesi, Karataş, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Karaisalı ve Pozantı belediyeleri ile ‘işbirliği protokolü' imzaladı.


Yüreğir Belediyesi, bu hafta sonu Yumurtalık Belediyesi ile de protokol imzalayacak.


Protokol çerçevesinde güçlerini birleştirme kararı alan belediyeler projeler yapma ve yürütme, sosyal ve kültürel etkinlikler, araç gereç yardımı, malzeme temini gibi birbirlerinin eksik kaldığı noktalarda imkanlar ölçüsünde diğer belediyelere destek sağlayacak.


Yapılan güç birliği ile amaçlarının Adana'ya hizmet etmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Söz konusu hizmet ise durmak bize yakışmaz. Adanamız için taş üstüne taş koymak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İş birliği protokolü imzaladığımız belediyelerimiz ile birlikte Adanamıza hizmet etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Ne yapıyorsak Adana'mız için yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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