İlçe Jandarma Komutanının korona virüs aşısını hemşire eşi yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde aşı sırası gelen Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık'a aşıyı eşi yaptı.

Aşı sırası gelen Kozan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık'a aşıyı eşi yaptı. Hemşire İlknur Anacık, salgında hem sağlık çalışanları hem de halk olarak büyük bir mücadele verdiklerini ifade ederek, "Bugün ayrı bir heyecan yaşadım. Korona virüs aşı sırası gelen eşim, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık'a aşısını yaptım. Bütün vatandaşlarımıza çağrım, mutlaka aşı olsunlar. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için aşı olmamız ve sağlıklı günlere en kısa sürede dönmemiz gerekiyor. Bunun için aşı bu konuda bizim için büyük önem arz ediyor” dedi.