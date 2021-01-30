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İlçe Sağlık Müdürü Telli Kozan'daki korona virüs tedbirlerini dünyaya anlattı

Adana’nın Kozan İlçesi Sağlık Müdürü Dr.

Adana'nın Kozan İlçesi Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli canlı bağlantı ile katıldığı Dünya İslam Sağlık Birliği'nin düzenlediği 5. Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresinin “Pandemi” konulu panelinde ülkemiz ve Kozan ilçesindeki sağlık hizmetlerini anlattı.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle canlı bağlantı ile görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen ve Memur Sen eski Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu'nun yönettiği 5. Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi “Pandemi” konulu paneline Malezya Sains Üniversitesinden Dr. Wan Norlina Wan Azman, Kozan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli, Malezya Sains Üniversitesinden Dr. Azirawati İsmail ve yine aynı üniversitede görevli Dr. Rosnani Zakaria katıldı.


1 saat 15 dakika süren ''pandemi'' konulu panelde Kozan İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlker Telli hem Kozan ilçesindeki sağlık sistemleri ve korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerden bahsetti.

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