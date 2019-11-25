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İleri teknoloji cihazlarla kanser tedavisi artık daha kolay

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoterapi Ünitesi, sahip olduğu ileri teknoloji cihazlarla kanser tedavisinde referans merkez olarak tüm bölgeye hitap ediyor.

Bölgede tek olan Elekta marka VERSA-HD model “Lineer hızlandırıcı” ya da “Linac” olarak tanımlanan cihaza sahip olan ünitede, tümöre tam isabet sağlanıyor, tedavi kolaylaşıyor.


Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, “Radyasyon kullanılarak kanserli hücrelerin büyümesi, üremesi ve normal dokulara yayılmasını önleyen” Radyoterapi Ünitesinde bulunan ileri teknoloji cihazlarla, erişkin ve çocukluk çağı tümörlerinin tedavisi gerçekleştiriliyor.


Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hizmeti sağlanan ünitede; Radyoterapi Tedavi tekniklerinden 3 boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT), yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART/IMRT), volümetrik ark terapi (VMAT), görüntü eşliğinde radyoterapi (IGRT) ve radyocerrahi tadavi teknikleri uygulanıyor.



Robotik masa doğru konumlandırıyor


6 boyutlu hareket kabiliyeti olan robotik masa özelliği sayesinde, hastanın daha doğru konumlandırılmasına olanak sağlamak ile birlikte, tedavinin doğru bölgeye ve tümöre tam isabet verilmesinde önemli bir rol oynuyor.


Adana Şehir Hastanesi Radyoterapi/Radyasyon Onkolojisi Kliniği, hasta tedavisinde dünyada kullanılan hemen hemen tüm tedavi modalitelerini uygulayabiliyor. Hastanın yutkunması, öksürmesi ve nefes alması gibi fiziksel ve biyolojik nedenlerle ortaya çıkabilecek tümör hareketini kontrol altına alıp tümöre tam isabet sağlayarak tedavi başarısını yükseltiyor.

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