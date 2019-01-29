İlim Yayma Cemiyeti Adana Şube Başkanı Hüseyin Çomu, güven tazeledi

1951 yılından bugüne 100'ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına, 180 öğrenci yurdunda yaklaşık 25 bin öğrencinin barınmasına vesile olan Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti, Genel Başkan Yusuf Tülün'ün katılımıyla Adana Şubesi'nin 7. Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Müftüsü Hasan Çınar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İYC üyeleri ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, Adana Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu güven tazeledi.

Genel Kurul konuşmasında İYC Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Cemiyeti'nin cenazeleri yıkayacak din görevlilerinin dahi sayıca yetersiz olduğu bir dönemde, din adamı yetiştirmek amacıyla Türkiye'nin ilk imam-hatip okulunun kurulmasına büyük bir mücadele ile vesile olduğunu hatırlatarak, “Atanmış-seçilmiş, akademi camiasından ve iş dünyasından binlerce insanın ilim yayma havasını soluduğuna bugüne dek şahit olduk. 2019 yılı itibariyle 175 şube, 179 öğrenci yurdu ve 68 eğitim merkezine sahip Cemiyetimizin ana gayesi; dini yönü güçlü, vatan ve bayrak sevdalısı nesil yetiştirme çabasıdır. Bu çaba için şube yönetimi ile birlikte kendisini adayan, nesil yetiştirme çabasında gecesini gündüze katıp bu yurt inşaatını teşekkül ettirmek için tüm sıkıntılarına rağmen dimdik ayakta duran Hüseyin Nuri Çomu kardeşimizin biz de Genel Merkezimiz olarak dimdik yanındayız. Kendisini destekliyoruz ve gayretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 15 yıldır İlim Yayma Cemiyeti'nin bir üyesi ve destekçisi olmaktan iftihar ettiğini belirten Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu da, “Bir üyesi olduğum İlim Yayma'da, cemiyetimizin teveccühü ile önce şube başkan yardımcılığı görevini, sonrasında ise şube başkanlığı görevini üstlendim. Bugün yine cemiyetimizin ve Genel Başkanımızın teveccühü ile güven tazelemek adına yönetim kurulumuzla birlikte huzurlarınızdayız. Kısa bir süre önce kaybettiğimiz şube başkanlarımızdan, Ak Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Adana Milletvekilimiz merhum Ziyaeddin Yağcı ağabeyimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cemiyetimize emeği geçen ve ebedi aleme irtihal eden tüm üyelerimize rahmet diliyorum. 68 mümtaz insanın 1950'li yıllarda bir araya gelerek kurduğu cemiyetimiz, bugün ürettiği hizmet ile tüm Türkiye'de binlerce insana hitap ediyor. İlmi, Fikri, Edebi, Siyasi ve Akademik alanda kendini yetiştirebilen bir kişiye dahi kol kanat germek, ortaya çok büyük bir değer koymayı sağlayabilir. Sivil Toplum Kuruluşlarının en önemli işlevi bence budur. Bunun en güzel örneği, kendisi de Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan İlim Yayma Cemiyeti'nde yetişmiş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nesil yetiştirme çabasında olan cemiyetimize ve tüm kurumlarımıza muvaffakiyet diliyorum. Çalışmalarımızda desteklerini her daim ardımızda hissettiğimiz Genel Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi yönetimi şu şekilde oluştu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri: Hüseyin Nuri Çomu, Mehmet Barış, İmam Gazali Hiradağı, Hüseyin Turgut Bahar, Hüseyin Öztürk, Hamza Çalışkan, Uğur Tamer

Denetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Aslanbaba, Mehmet Yıldız, Muhammed Karaduran

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Muhammet Yılmaz, Mehmet Demirci, Turgut Emrecik, Zeki Uyanık, Abdülhakim Yılmaz, Salih Atilla, Selman Sertkaya

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mesut Yaman, Ali Sicim, Mehmet İbiş"