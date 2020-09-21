İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk ders yeni tip korona virüs

Adana’da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid-19) ve alınacak tedbirleri anlattı.

Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid-19) ve alınacak tedbirleri anlattı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, ilk ders olarak yeni tip korona virüs hakkında bilgi verdi. Polis ayrıca virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı. Polis daha sonra maske ve broşür dağıttı.


Polis, velilere de tavsiyelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.