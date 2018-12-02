İlk uçuş heyecanını yaşadılar

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Havacılık Sporları Kulübü (AHAS) iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği ile engelli çocuklar ilk uçuş deneyimlerini yaşadı.

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde bir araya gelen engelliler, yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptılar.

Engelli çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanına şahitlik eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli çocukların aileleri ile sohbet etti. Sözlü, "Sizler özel ailelersiniz, hayatını gerçek anlamıyla evlatlarına adayan ailelersiniz. Her daim yanınızdayız. Kentin belediye başkanı olarak özellikle ifade ediyorum ki sevginin olduğu yerde engel olmaz, Adana'da sevginin, hoşgörünün gücüne inanan bir belediye başkanı var, gönlünüz rahat olsun" dedi.