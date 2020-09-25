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İlker Püren: “Alınmış puan, puandır”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada “Her iki takımın oyuncuları da üstün mücadele ortaya koydu.

Alınmış puan, puandır diyoruz” dedi.


Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, 2 haftadır alınan galibiyetlerin ardından buraya kazanmaya geldik. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyunun temposunu yükselttik. Sadece kaleyi yoklamadık. Rakibin 1-2 tehlikeli pozisyonu oldu ilk yarı sadece. Kırmızı kart sonrası da oyun profilimizi değiştirmek zorunda kaldık. Neticede bu uzun bir maraton. Bu haftalarda inişler çıkışlar olacak. Bizim burada esas konuşmamız gereken konu oyundan memnun muyuz değil miyiz olmalı. Her iki takımın oyuncuları da üstün mücadele ortaya koydu. Alınmış puan, puandır diyoruz” diye konuştu.

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