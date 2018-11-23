İlknur Kara Spor Tesisi ve Parkı hizmete açıldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İlknur Kara Spor Tesisi ve Parkı'nın açılışını yaparak, tesisteki tenis kortunda, ilk maçı da kendi yaptı. .

İlknur Kara Spor Tesisi ve Parkı'nın açılışında konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da uyuşturucu kullanma yaşının 10'a kadar düştüğünü bunun çok üzücü olduğunu belirterek, “Polisiye tedbirlerle, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan tutmak mümkün olmuyor. Biz de üzerimize vazife alarak, gençlerimizi, bilim, kültür-sanat ve spor etkinliklerine yönelterek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de, gençlerimiz için sürekli projeler üretiyor, onların projelerine destek oluyoruz” diye konuştu.

Gençlerin bilime yönelmesi anlamında, Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı TUBİTAK projesine destek olduklarını belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“İki yıldır, üniversite öğrencilerimizin, güneş enerjisi ile çalışan araba üretimine destek olduk. Bu gençlerimiz, yaptıkları çalışmalarla Türkiye şampiyonu oldular ve dünya 4'üncüsü oldular. Biz de, bunda katkımız olduğu için gençlerimizle çok daha fazla gurur duyduk. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kültür ve sanat etkinliklerine daha da ağırlık verdik. Gençlerimiz ve çocuklarımızı daha güzel yetiştirmek ve kötü alışkanlıklardan uza tutmak için en önemli etkenlerden biri de spor. Burada atıl durumdaki alanı yeşil alan ve spor tesisi yapmak istiyorduk. Gece gündüz çalışarak, parkımızı ve spor tesisimizi tamamladık.”

Yapılan parkın Çukurova'nın 205'inci göreve geldikten sonraki 100'üncü park olduğunu ifade eden Çetin, “Buradaki amacımız, size verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olmanın huzuru içinde, görev süremiz tamamlandığında, karşınıza başımız dik, alnımız ak bir şekilde çıkabilmek. Bunun için de sabahın erken saatlerinde başlayan mesaimiz, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Ekibimizle birlikte, gece gündüz demeden halkımız için çalışıyoruz. Bu döktüğümüz alın terleri, siz değerli halkımıza feda olsun” dedi.

Tenis sporundaki başarısıyla da tanınan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, açılışını gerçekleştirdiği tesisin ilk maçını da kendi yaptı. Başkan Çetin, Tenis Adana İl Temsilcisi Feridun Açan'la birlikte, yaptığı gösteri maçıyla, halkın sevgisini kazandı.