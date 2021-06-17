İlksan'de seçim heyecanı

İlksan Seyhan Temsilci adayı Mehmet Sezer, 25 yıldır İlksan'ın başında bulunan mevcut yönetimin başarılı olamadığını savunarak, "Sandığın kurtuluşu sandıkta" dedi.

İlkokul öğretmenlerinin dayanışma sandığı olan İlksan'ın 9. Dönem İlçe ve İl Temsilcisi seçimlerine günler kala temsilci adaylarının çalışmaları sona yaklaştı.

İlksan Seyhan Temsilci adayı Mehmet Sezer, 25 yıldır İlksan'ın başında bulunan mevcut yönetim için artık yolun sonu olduğunu ifade etti.

İyi bir emeklilik hayali kuran sandık üyelerinin bu hayallerinin şimdiye kadar gerçeğe dönüştürülemediğini ifade eden Sezer, "78 yıllık mazisi olan İlksan'da artık değişim zamanı düşüncesiyle yola çıktık. Liyakat sahibi, kurumu daha iyi yönetecek ve üyelerine hak ettiği değeri verecek bir yönetimin oluşmasını istiyoruz. Biz de bu yüzden kolları sıvadık ve aday olduk" diye konuştu.

Mehmet Sezer açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İlksan bir vakıf, dernek veya sendika değildir. Başta ilkokul öğretmenleri olmak üzere üyelerine sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir sosyal yardım sandığıdır. Buna rağmen bugüne kadar maalesef mevcut İlksan yönetiminin basiretsizliği nedeniyle üyeler İlksan'ın avantajlarından gerektiği gibi yararlanamadı. Yardım talepleri ikraz adı altında faizli krediye dönüştü. İlksan'a ait otel ve konukevlerinin çoğunda üyeler faydalandırılmadı. Bu anlayışı değiştirecek ve İlksan'ı üyelerinin hizmetine sunacağız. Önümüzde Oyak ve Polsan gibi iki başarılı örnek var. Bu yardım sandıklarından emekli olanlar İlksan'dan emekli olanlara nazaran yaklaşık 10 kat emekli ikramiyesi alıyorlar. Bunu mevcut yönetim anlayışıyla İlksan'da başaramayız. İlksan bu haliyle zarar ediyor. Bu zararın neresinden dönersek kârdır. O yüzden bir değişim olması gerektiğini söylüyoruz. İlksan'da sistem değişsin, hayaller gerçekleşsin istiyoruz."

Üyelerin İlksan'a yön vermesi gerektiğini bunun için de mutlaka oy kullanması gerektiğini kaydeden Sezer; "Sandığın kurtuluşu sandıkta. Yeter. Söz artık üyenin" dedi.

İlksan temsilci seçimleri tüm Türkiye ile aynı anda Adana ve ilçelerinde de 19 Haziran 2021 Cumartesi günü 09.00 - 17-00 saatleri arasında yapılacak. Seyhan ilçesinde Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek seçimlerde Seyhan ve Adana MEM için Mehmet Sezer ile birlikte en güçlü adaylar olarak Kemal Kara, Derya Gökdam ve Mahmut Öz'ün adlarının öne çıktığı bildirildi.